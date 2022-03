Pleszew. Ukraina w Europie, czyli sztuka bez granic. W Pleszewie można podziwiać obrazy światowej elity ukraińskiego malarstwa.

Ukraina w Europie. Sztuka bez granic

Malarze ukraińscy szkoły lwowskiej to światowa elita, kontynuatorzy malarstwa francuskiego i polskiego. Na wystawie "Ukraina w Europie. Sztuka bez granic" można podziwiać obrazy autorstwa: Oleny Burdasz, Daniela Doboszyńskiego, Włodzimierza Marczuka czy Grigorija Szkurienko.

- Moje spotkanie z malarstwem zaczęło się w 1987 roku, kiedy poznałem Daniela Doboszyńskiego, profesora Akademii Sztuk Pięknych we Lwowie. Ucznia Romana Sielskiego znanego malarza i profesora lwowskiego Instytutu Sztuki Użytkowej i Dekoracyjnej - podkreślał Krzysztof Bierła.

Jak podkreśla Krzysztof Bierła wyjazdy do naszych wschodnich sąsiadów były zupełnie przypadkowe. - Nawiązałem korespondencyjny kontakt z Rosjaninem mówiącym doskonale po polsku, znającym naszą muzykę jazzową i kulturę. Na pytanie skąd u Ciebie takie zaineresowani? Odpowiedział, że Polska to dla nich okno na świat. Tak pojawiły się kolejne przyjaźnie, nowe znajomość, muzycy, malarze no i Hucułowie - górale Ukraińscy. Ludzie są wszędzie tacy sami i tego samego pragną. Tylko politycy i granice nasz dzielę. Ta wojna na Ukrainie to pokazuje - podkreślał na otwarciu wystawy Krzysztof Bierła.

- Jest wolna - podkreśla Krzysztof Bierła.