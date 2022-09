Pleszew. Uczniowie "Trójki" rozpoczęli rok szkolny 2022/23

Uczniowie "Trójki" uroczyście rozpoczęli nowy rok szkolny

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 im. Powstańców Wielkopolskich w Pleszewie rozpoczęli nowy rok szkolny. 1 września uroczystość rozpoczęła się w hali sportowej placówki. Uczniów przywitała dyrektor Dorota Bystrzyca i przewodnicząca Rady Rodziców Marzena Szehyńska. Nie zabrakło części artystycznej, podczas której można było usłyszeć m.in. piosenki "Czy wojna jest dla dziewcząt?" i "Dni, których nie znamy" czy wiersz "Leśne szczęście".

Uczniowie prowadzący uroczystość mówili także o 83. rocznicy wybuchu II wojny światowej oraz 10. rocznicy nadania szkole imienia Powstańców Wielkopolskich. Złożono kwiaty i zapalono znicze pod Dębami Pamięci. Program artystyczny przygotowali Marcin Bogacz, Agnieszka Krawczyk i Iwona Mrozińska. Oprawę muzyczną zapewnił Maciej Konieczny, a dekoracje wykonała Renata Reszel.

- Witamy nowy rok szkolny, pełni planów, marzeń, z zapałem do pracy i nauki. Chcemy byście czuli się w szkole bezpiecznie i miło, by każda lekcja to było odkrywanie i ciekawość. Dbajmy o siebie nawzajem, pielęgnujmy dobre relacje i poczucie naszej wspólnoty. Kochani ten rok szkolny rozpoczynamy z certyfikatem Liderów Dobrostanu! Zapoczątkowany rok temu program staje się naszą dalszą drogą. Ta wspaniała wiadomość niech dodaje nam skrzydeł na kolejne dni. Niech uśmiech będzie z Wami! - taką wiadomością uczniowie zostali powitani w mediach społecznościowych "Trójki".