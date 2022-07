Pleszew: Uczniowie mają laboratoria przyszłości. To są szkoły na miarę XXI wieku!

Pleszew: Uczniowie mają laboratoria przyszłości

Po to, by rozwijać kompetencje przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka), kształtować i rozwijać zdolności manualne i techniczne, a także samodzielne i krytyczne myślenie. Taką możliwość dał im ministerialny projekt „Laboratoria przyszłości”, z którego wszystkie szkoły prowadzone przez samorząd pozyskały łącznie ponad 750 tys. zł. Pieniądze zostały przeznaczone na stworzenie tematycznych pracowni i zakup niezbędnego sprzętu. Są to między innymi aparaty cyfrowe, dyktafony, oświetlenie do realizacji nagrań, greenscreen, statywy, nagłośnienie, mikrofony, czy nawet drukarki 3D i roboty do nauki programowania.

W szkołach zaaranżowano telewizyjne studia nagrań, pracownie plastyczne czy techniczne.