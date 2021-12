Pleszew. Uczennice I Liceum Ogólnokształcącego w Pleszewie ze stypendium Prezesa Rady Ministrów

Stypendia Prezesa Rady Ministrów

Uczennice I Liceum Ogólnokształcącego im. St. Staszica w Pleszewie Zuzanna Lasecka i Dominika Ślebioda otrzymały Stypendium Prezesa Rady Ministrów, przyznawane uzdolnionym uczniom. Z powodu Covid-19 nie odbyła się oficjalna Gala wręczenia stypendium. Oficjalne wręczenie Stypendium Prezesa Rady Ministrów odbyło się na terenie Naszej szkoły z rąk Pani Dyrektor.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów może być przyznane uczniowi szkoły kształcącej w formie dziennej, która umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości. Wyróżnienie przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.

Przypomnijmy, że w roku szkolnym 2020/2021 Prezes Rady Ministrów przyznał 7 092 stypendia. Od roku szkolnego 2019/2020 wysokość stypendium została zwiększona z 2 580 zł do 3 000 zł. Uczeń otrzymuje wsparcie w dwóch ratach (pierwsza rata za okres od września do grudnia, druga za okres od stycznia do czerwca).