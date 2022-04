Pleszew. Uczeń Zespołu Szkół Technicznych wygrał Ogólnopolski Turniej Wiedzy Samochodowej

Cyprian Grześkowiak zajął 1. miejsce w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Motoryzacyjnej

Uczeń Zespołu Szkół Technicznych w Pleszew zajął 1. miejsce w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Samochodowej. Cyprian Grześkowiak podczas Targów Techniki Motoryzacyjnej w Poznaniu zwyciężył w kategorii czujniki w pojazdach samochodowych. W nagrodę otrzymał tester samochodowy SUN PDL 8000 o wartości około 17 tysięcy złotych.

Była to 28. edycja Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Samochodowej. To zabawa dedykowana uczniom szkół samochodowych. Finał odbywa się podczas Targów Techniki Motoryzacyjnej w Poznaniu. W tym roku w rywalizacji brało udział niemal 500 uczniów z całej Polski wyłonionych w eliminacja szkolnych. Cyprian, uczęszczający do klasy IV, okazał się lepszy od kolegów z m.in. Krakowa, Łodzi, Poznania czy Tomaszowa Lubelskiego.

Zespół Szkół Technicznych reprezentowali także: Filip Walczak, Dawid Wysocki, Olaf Pera, Kacper Kasprzak, Kacper Krawiecki i Sebastian Podemski. Opiekunem uczniów był nauczyciel przedmiotów samochodowych Ireneusz Trzeciak.