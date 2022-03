Pleszew. Uchodźcy z Pleszewa otrzymują numer PESEL. Kolejek nie ma! Ukraińcy mogą liczyć na pomoc Oksany

Pleszew. Numer PESEL dla uchodćów

Oksana od dwóch dni pracuje w biurze podawczym Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie, gdzie pomaga swoim rodakom – wyłącznie tym, którzy opuścili Ukrainę po 24 lutego i mają status uchodźców, wypełnić formularze niezbędne do uzyskania numeru PESEL, który z kolei uprawnia ich do korzystania z opieki zdrowotnej, zapisu dziecka do szkoły, korzystania z świadczeń m.in. 500+ i 300 zł.

Sprawdziliśmy, jak wygląda sytuacja w pleszewskim ratuszu, podczas drugiego dnia przyznawnia numerów PESEL uchodźcom z Ukrainy. Na korytarzu nie ma tłoku, wręcz przeciwnie. Zastajemy tylko jedną rodzinie przy stanowisku obsługi podczas wypełniania wniosków. Rodakom pomagają dwie Ukrainki: Oksana i Katerina, które mieszkają w Pleszewie od kilku lat. Funkcjonuje lista nazwisk osób, które zostały na dzisiaj zaproszone z oznaczeniem konkretnej godziny.