Pleszew. Turniej Reiss Cup to duża dawka sportowych emocji, zdrowa rywalizacja, mnóstwo strzelonych bramek

Turniej Reiss Cup to frajda dla każdego uczestnika, śmiech i moc upominków dla graczy. Jednak w całej tej zabawie młodzi zawodnicy stawiają pierwsze piłkarskie kroki. Każda z występujących w Pleszewie drużyn może liczyć na medale, bo w tym przypadku liczy się udział i dobra zabawa!

Rozgrywki wyróżniają się tym, że każdy młody piłkarz, który bierze w nich udział, może się czuć jak ich zwycięzca! Wszyscy zawodnicy otrzymają mikołajkowe upominki niezależnie od miejsca w ogólnej klasyfikacji. W Akademii nie dzielimy dzieci na lepsze i gorsze. Warto zaznaczyć, że turnieje Reiss Cup to element planu szkoleniowego, który pozwala naszym adeptom zaprezentowanie umiejętności przed większą publicznością. Dzięki temu zawodnicy podejmują próby, starają się być odważni i kreatywni. Dla wielu uczestników turnieju są to pierwsze zmagania przed szerszym gronem ludzi. Reiss Cup to również nauka zdrowej rywalizacji – komentuje Szymon Cejba, koordynator turnieju.