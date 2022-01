Pleszew. Trzy lata temu Pleszew stanął murem za Jurkiem Owsiakiem!

Pleszew stanął murem za Jurkiem Owsiakiem!

Spotkanie na Rynku zainicjował szef pleszewskiego sztabu Maciej Banaszyński. Na jego apel odpowiedzieli wolontariusze z rodzinami, harcerze i wielu innych pleszewian, dla których coroczne finały WOŚP to wielkie święto radości i solidarności. Nie zabrakło przedstawicieli władz samorządowych na czele z zastępcami burmistrza: Izabelą Świątek i Andrzejem Jędruszkiem.

Już zawsze 27 Finał WOŚP, który odbył się trzy lata temu będzie się kojarzyć z człowiekiem, który był wolontariuszem WOŚP i zginął podczas przesyłania symbolicznego światełka do nieba. Chodzi o prezydenta Gdańska, Pawła Adamowicza. Po fali hejtu, jaka się wylała na Jerzego Owsiaka i jego rezygnacji z przewodzenia WOŚP, Polska na chwilę zamarła.Jednak po licznych słowach wsparcia i apelach nawet pani Magdaleny Adamowicz, po wielu akcjach #muremzaOwsiakiem, Jerzy Owsiak zdecydował się na powrót do WOŚP w charakterze prezesa Fundacji. I to była dobra wiadomość. Z całej Polski popłynęły słowa poparcia dla Jurka. Pleszewski sztab WOŚP zaprosił pleszewian na happening.