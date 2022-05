Pleszew. Trwa "Tydzień Bibliotek". Za nami spotkania z Anną Gacek i Alkiem Rogozińskim

Trwa "Tydzień Bibliotek". Za nami spotkania z Anną Gacek i Alkiem Rogozińskim

W pleszewskiej książnicy trwa "Tydzień Bibliotek". Z tej okazji do naszego miasta zawitała dziennikarka Anna Gacek i pisarz Alek Rogoziński. We wtorek dużo było o latach 90., które w swojej książce wzięła na warsztat prezenterka związana w latach 2001–2020 z Programem Trzecim Polskiego Radia. Prowadziła m.in. wspólnie z Wojciechem Mannem audycję "W tonacji Trójki", nadawała relację z największych światowych festiwali. Ma na koncie wywiady z Paulem McCartneyem czy Florence Welch. W 2021 roku światło dzienne ujrzała jej książka "Ekstaza. Lata 90. Początek". To opowieść pełna anegdot i mało znanych faktów, która zatrzymuje kilkadziesiąt niezapomnianych momentów popkultury. Co ważne autorka czyni to w szerokim kontekście obejmującym gospodarkę, historię, kulturę, politykę, społeczeństwo.

11 maja przyszedł czas na pełne humoru spotkanie z Alkiem Rogozińskim, dziennikarzem i autorem powieści kryminalnych oraz obyczajowych. - Nasz gość opowiedział wspaniałe historie, które doprowadziły publiczność do łez - podkreślają pracownicy biblioteki. Pisarz debiutował w 2015 roku kryminałem "Ukochany z piekła rodem". Ta pozycja zdobyła 1. miejsce na liście kryminalnych bestsellerów Empiku. Kolejne powieści również cieszyły się popularnością i uznaniem - m.in. zostały nominowane w plebiscycie "Książka roku" portalu lubimyczytać.pl.