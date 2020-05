Pleszew. To mogło skończyć się tragicznie!

W niszczejącej od dawna kamienicy zawaliła się część dachu i elewacji.

- Szczęśliwie miało to miejsce we wczesnych godzinach porannych, kiedy to pleszewskie chodniki są przeważnie opustoszałe, dzięki czemu spadający gruz nie zagroził przypadkowym przechodniom. Na miejsce zdarzenia wezwana zostały dwa zastępy strażaków z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Pleszewie oraz pleszewska straż miejska. Strażacy usunęli część rumowiska i dokładnie sprawdzili budynek. Mimo, iż był on niezamieszkiwany to zachodziło podejrzenie, że mogła w nim przebywać osoba bezdomna. Na szczęście, jak się okazało, w momencie wypadku nikt w kamienicy nie przebywał. Na zakończenie działań strażacy zabezpieczyli i wygrodzili teren zdarzenia, o wypadku poinformowano również inspektora nadzoru budowlanego - relacjonuje asp. Mariusz Glapa, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej PSP w Pleszewie.

Obecnie teren jest ogrodzony. Trwają tam prace. Szkoda tylko, że właściciele zajęli się stanem budynku dopiero, gdy doszło do tak niebezpiecznej sytuacji.