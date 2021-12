Pleszew. To była wyjątkowa podróż do dalekiej Argentyny. Astor Piazzolla w niepodrabialnym stylu

Astor Piazzolla w niepodrabialnym stylu

To była wyjątkowa muzyczna podróż do Argentyny. W Zajezdni Kultury w Pleszewie obył się koncert przybliżający twórczość Astora Piazzolli - artysty, który stworzył styl "tango nuevo" - oryginalny i niepodrabialny, daleko odbiegający od tradycyjnego wzorca. Dzięki Piazzolli, tango stało się znane na całym świecie, zyskując wielu zwolenników. W Buenos Aires uwielbiano go i nienawidzono za to, że ośmielił się eksperymentować z dumą i narodowym klejnotem Argentyny. Z kolei pleszewska publiczność pokochała już pierwsze dźwięki i nagradzała artystów gromkimi brawami po każdym wykonanym utworze.