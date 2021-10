Pleszew. Tak potrafią się bawić tylko seniorzy! Tanecznym krokiem pożegnali lato

Taneczna impreza pleszewskich seniorów

Tanecznym krokiem pożegnali lato i przywitali jesień pleszewscy seniorzy z Koła nr 7. O tym, że druga młodość ma szczególnie wiele zalet pleszewscy seniorzy zapewniali już nie raz. Kolejnym tego potwierdzeniem była tradycyjna jesienna zabawa taneczna. A o tym, jak potrafi się bawić starsze pokolenie, po raz kolejny przekonywali nas członkowie Koła nr 7 Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Pleszewie.

Takiej energii i werwy mogłaby pozazdrościć pleszewskim seniorom niejedna młoda osoba. Nie zabrakło wspólnych tańców do największych polskich hitów i co oczywiste – wspólnych śpiewów! Emeryci i renciści podkreślają, że wciąż drzemie w nich ogromna siła i nadal mają chęć i ochotę do działania. Czwartkowa impreza z pewnością to potwierdziła.