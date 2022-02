Pleszew. Tak kochają swoją szkołę, że otulili ją szalikiem, żeby było jej ciepło! Wyjątkowa akcja w pleszewskiej "Trójce" Piotr Fehler

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Powstańców Wielkopolskich w Pleszewie z okazji Walentynek otuliła szalikiem budynek swojej szkoły. To inicjatywa uczniów i nauczycieli, którzy dziergali szaliczki, by pokazać, jak kochają swoją szkołę. To piękna integracja!