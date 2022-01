Pleszew. Tajemniczy ogród w Pleszewie. Tutaj nawet zimą pełno jest zieleni!

Tajemniczy ogród w Pleszewie

Ludzie przywiązują się do zieleni i chcieliby ją zachować przez cały rok. Nie ma wątpliwości, że nasze ogrody tętniące wigorem w lecie, także "proszą" nas o wiecznie zielone rośliny nawet zimą. Nawet, gdy za oknem jest bardzo mroźno, to jest w Pleszewie takie miejsce, które nawet zimą przypomina, że już wkrótce zawita do nas lato. Przez wielu pleszewian nazywane jest tajemniczym ogrodem, które znajduje się w samym sercu Pleszewa. To niezwykła studnia na Placu Powstańców. Wystarczy, że spojrzy się do środka i każda zima staje się przyjemniejsza.