Pleszew. "Tacy byliśmy jeszcze wczoraj". Henryk Czich, współzałożyciel zespołu Universe, gościł w pleszewskiej bibliotece

"Tacy byliśmy..., czyli Universe znany i nieznany"

Henryk Czich, klawiszowiec i współzałożyciel zespołu Universe, w czwartek, 3 lutego 2022 roku, gościł w sali widowiskowej Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Pleszewie. W książnicy mówił o wieloletniej działalności grupy. Mogliśmy usłyszeć opowieści o dobrze znanych, jak i nieco zapomnianych historiach i wydarzeniach z życia zespołu. W czasie spotkania wybrzmiały również największe przeboje.

Wszystko zaczęło się w 1981 roku. Jak to zwykle bywa w takich sytuacjach zupełnie przypadkowo. W gazecie pojawiło się ogłoszenie, że w Katowicach powstaje Studio Piosenki. Henryk Czich postanowił wziąć udział w przesłuchaniach. To właśnie wtedy poznał Mirosława Bregułę. Panowie natychmiast złapali ze sobą wspólny język. Rok później po raz pierwszy razem wystąpili na scenie. Od razu zdobyli wyróżnienie i „klucz do sławy”.