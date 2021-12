Pleszew. Szymon Majewski odwiedził Dom Chłopaków w Broniszewicach!

Szymon Majewski w Domu Chłopaków w Broniszewicach

Dom Chłopaków w Broniszewicach to w okresie świąt Bożego Narodzenia "gorący" adres. Do niewielkiej miejscowości w gminie Czermin ciągną prawdziwe tłumy świętych Mikołajów. Tym razem Dom Chłopaków w Broniszewicach odwiedził Szymon Majewski. Znany prezenter telewizyjny i radiowiec nie pojawił się w Broniszewicach sam. Był z nim kolejny Mikołaj... w końcu co dwóch Mikołajów to nie jeden.