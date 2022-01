Pleszew. Szykują się zwolnienia w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pleszewie?

Część pracowników ośrodków pomocy społecznej obawia się, że zostanie zwolniona po tym, gdy od 1 stycznia 2022 roku obsługę programu 500+ przejmuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Do tej pory rządowym programem

zajmowały się samorządy. Przy wprowadzaniu programu 500+ konieczne było zatrudnienie przez samorządy nowych pracowników, których zadaniem była obsługa programu. Według wielu ekspertów przekazanie tego zadania Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych może oznaczać zwolnienia w ośrodkach pomocy społecznej. Taki scenariusz jest bardzo realny. Jak sytuacja wygląda w Pleszewie?

- Od 1 stycznia następuje reorganizacja MGOPS w Pleszewie. Obecnie zostało zmniejszone zatrudnienie w MGOPS w Pleszewie, być może uda się, by osoby obsługujące do tej pory 500 plus przejmowały obowiązki osób innych, które np. przechodzą na emeryturę. Wówczas zachowalibyśmy zatrudnienie - wspominał na ostatniej sesji Rady Miejskie, burmistrz Arkadiusz Ptak.