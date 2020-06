Pleszew. Szykują się prace remontowe w OHP

Powstanie budynku stołówki datuje się na rok 1913 i od samego początku istnienia ówczesnych koszar była ona przeznaczona na jadalnię dla wojska. Wówczas pruskiego, z czasem przeszła w posiadanie polskich żołnierzy. Po likwidacji ostatniej stacjonującej w Pleszewie jednostki wojskowej, czyli 20 Pułku Artylerii Przeciwpancernej i przejęciu w 1994 roku kompleksu przez OHP - budynek nie zmienił swojego przeznaczenia i do dziś dnia jest miejscem, w którym przygotowuje i wydaje się posiłki.

- Przez ponad ćwierć wieku w miarę możliwości modernizacja budynku była przeprowadzana przez Centrum sukcesywnie. Konieczne bowiem było i jest dostosowywanie obiektu do wymogów higieniczno-sanitarnych dla stołówek. Teraz przyszła pora na remont dachu i będzie to możliwe dzięki pieniądzom, które na to zadanie przeznaczyła dla naszego Centrum Komenda Główna OHP - wyjaśnia Krystian Piasecki, dyrektor Centrum.