Pleszew. Szadź wyczarowała niesamowite obrazy. Okolice Pleszewa, to piękne zakątki nawet zimą!

Szadź wyczarowała niesamowite obrazy

Niewielki przymrozek, ale wystarczający do pięknych porannych krajobrazów. Barbara Tomaszczak i Jacek Piotrowski pochwalili się kolejną porcją wyjątkowo pięknych zdjęć! Nawet nie straszne były im mrozy. Nawet przydomowe ogródki okazują się wdzięcznym obiektem do fotografowania. W powietrzu było sporo wilgoci, więc pojawiła się szadź. Na jednej z porośniętych szuwarami łąk trafili na bajkowe wprost krajobrazy. Trawa pokryta białą kołderką szadzi, a do tego delikatne mgiełki i cudowne przedświtowe światło.