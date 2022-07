Pleszew. "Synteza Stali", czyli cały wachlarz sportowych emocji na pięknych fotografiach. Plenerowa wystawa zdjęć już otwarta!

Co znajdziemy na wystawie? Część ekspozycji stanowi portret sportowy, który – zgodnie z obecnymi trendami – stawia na indywidualną postać, pokazując jego osobowość sportową.

- Fotografowie wzięli pod lupę kilku reprezentantów Stali w różnym wieku: prezesa klubu aktywnego zawodnika drużyny seniorskiej Tomasza Zawadę, ofensywnego zawodnika juniorów Filipa Rudę, trzykrotnego Mistrza Polski Juniorów w Kickboxingu Janka Matyjaszczyka i zawodnika grup młodzieżowych Oliviera Szymczaka. Każdy z nich jest inny, każdy ma własną historię do przekazania - opowiada Ilona Gabryszak-Spalona z Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Pleszewie.

W początkach fotografii sportowej najważniejsza była relacja fotoreportażowa. Dlatego też ta liczna grupa fotografów udała się na mecz ligowy Stali Pleszew.

- Odbiorcom oglądanie zawodników z tak bliskiej perspektywy w trakcie meczu pozwala uczestniczyć w ich osobistych chwilach szczęścia i słabości. Można przyjrzeć się akcjom utrwalonym okiem migawki. I choć oglądamy je tylko z perspektywy obserwatora, to najczęściej dla większości jest to jedyna możliwość przeżycia tych wyjątkowych sportowych emocji. Nie sposób nie wspomnieć o znaczeniu przyrody i dynamiki poruszania się sportowca w jego otoczeniu - na zdjęcia. Przy sporcie nie ma miejsca na szukanie najlepszej pogody czy „idealnego światła”. Fotografowie więc wykorzystali wszystko, co przygotowała tego dnia natura - relacjonuje Ilona Gabryszak-Spalona.