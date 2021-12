Pleszew. Sylwester Stodolny to trzeci pleszewianin, który obchodził w tym roku swoje setne urodziny! Piotr Fehler

Całe życie zawodowe pracował jako drukarz. Po wojnie opuścił Pleszew, by po latach powrócić już z rodziną. Do dziś wesoły i życzliwy. Sylwester Stodolny to trzeci pleszewianin, który obchodził w tym roku swoje setne urodziny! Tradycyjnie z życzeniami pośpieszyli do niego zastępca burmistrza Andrzej Jędruszek oraz kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Pleszewie Hanna Nawrot