Pleszew. Święta Bożego Narodzenia na Islandii. O tradycjach i zwyczajach opowiada Olga, pleszewianka mieszkająca na wyspie od 16 lat

Polka na Islandii. Olga opowiada o życiu na wyspie

Olga na Islandię przyjechała ponad 16 lat temu. I choć nie była to miłość od pierwszego wejrzenia, wiedziała, że jest to miejsce, które pokocha i to ze wzajemnością. Do tego stopnia, że już nie widzi możliwości powrotu do kraju.

- Tu jest mój dom. Nie myślę o powrocie do kraju, ale zawsze powtarzam, że nie wykluczam tej możliwości. Nie wiadomo co przyniesie życie. Nie miałam jednak w planach zarobku i powrotu do Polski, jak wielu emigrantów. Chciałam spędzić życie w innym kraju, a nie się dorobić. Do Polski jednak przyjeżdżam bardzo często i zawsze jest to miły czas – zaznacza.

Pleszewianka po 16 latach na wyspie nie przypomina już sobie rzeczy, które ją dziwiły, gdy po raz pierwszy pojawiła się na Islandii. Brzydko mówiąc „zislandczyła się”. Dziś nic już jej nie zaskakuje. Dziwi ją natomiast Polska.