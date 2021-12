Pleszew. Świąteczne cuda w Starej Stajni. Spełniły się bożonarodzeniowe marzenia

Świąteczne cuda w Stajni

Święta Bożego Narodzenia to czas, w którym szczególnie odczuwamy potrzebę bliskości, rodzinnego ciepła i miłości. To taki magiczny czas, w którym każdy z nas, niezależnie od wieku wraca wspomnieniami do lat dzieciństwa i młodości. To czas niezwykłych zdarzeń i spotkań wśród gwiazd, gdy znów możemy spojrzeć na świat oczami dziecka. Hotel Karczma Stara Stajnia postanowiła zaprosić mieszkańców na wyjątkowe spotkanie taki zimowy i ciepły, pełen miłości i bieli, taki inny i taki magiczny… Było wspólne śpiewanie i kolędować, słuchając zarówno tych klasycznych, jak i swingujących melodii w wykonaniu Doroty Wróblewskiej i Q-Artist oraz Chuc'a Frazier'a i Marcina Nowaka. Najsłynniejsze bożonarodzeniowe utwory stworzyły zjawiskową, niepowtarzalną atmosferę, która sprawiła, że w sercach zagościła radość oraz dziecięca beztroska. Uczestnictwo w tym wydarzeniu było doskonałym sposobem, aby poczuć magię świąt.