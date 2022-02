Pleszew. Świadectwo s. M. Magdaleny Podgórskiej z Zakładu Opiekuńczego w Pleszewie. "Towarzyszymy naszym pacjentom w odchodzeniu"

- Misja naszego zakładu wpisuje się w charyzmat naszego Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Niepokalanego Poczęcia NMP. Wzorem dla nas jest nasz założyciel bł. Edmund Bojanowski, który sam od początku widział potrzebę pomocy chorym i potrzebującym. Staramy się zaspokoić wszystkie potrzeby, zarówno te fizyczne, psychiczne czy emocjonalne, ale również te duchowe. To jest właśnie specyfiką naszego zakładu, że kładziemy nacisk na to i staramy się nieść Chrystusa. Pacjenci są w różnych stanach. Głównie są to osoby leżące i cierpiące. Staramy się im udostępnić sakramenty kościoła katolickiego. Raz w miesiącu organizujemy mszę świętą na terenie zakładu i codzienną komunię świętą, a także sakrament namaszczenia chorych. Towarzyszymy naszym pacjentom w odchodzeniu z tego świata ze świecą w ręku i modlitwom na ustach aż do ostatniego tchnienia pacjenta - mówiła s. M. Magdalena Podgórska, dyrektor Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego im. Świętego Józefa w Pleszewie.