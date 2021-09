Pleszew. Strzeż się pleszewskiej bany... w roli głównej Arkadiusz Ptak. Ten filmik koniecznie trzeba zobaczyć [WIDEO, ZDJĘCIA]

W środę burmistrz Arkadiusz Ptak zaprezentował na swoim profilu w mediach społecznościowych nagranie prezentujące ścieżki rowerowe w Mieście i Gminie Pleszew. Burmistrz ubrany w garnitur postanowił na "własnej skórze" sprawdzić, jak wygląda trasa z Kowalewa do centrum miasta.

Kilka dni później w mediach społecznościowych pojawiła się przeróbka tego nagrania z mocnym przekazem. Wideo zyskało sporą popularność, do tego stopnia, że odniósł się do niego również główny aktor, czyli Arkadiusz Ptak.

- To nie powtórka z rozrywki…oglądajcie do końca. Jeśli ten filmik ma uratować komuś życie lub zwrócić uwagę na przestrzeganie przepisów ruchu drogowego, to biorę to na tzw. „klatę”. Chcę wierzyć, że twórca tego dzieła także miał taką motywację…Dobrego weekendu i uważajcie na drogach - podkreślił burmistrz Pleszewa