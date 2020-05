Już dziś żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej przygotowali strefę test & GO, w której od poniedziałku będą odbywać się pobrania próbek do badań na obecność koronawirusa. Mobilny punkt będzie działał do środy.

Badania będą się odbywały od poniedziałku do środy w godz. 10.00-19.00. Są bezpłatne, ale obowiązuje rejestracja. Rejestracja na badanie jest możliwa do 26 maja 2020 r. (włącznie) w godzinach od 08:00 do 16:00 (w dni robocze) oraz od 10:00 do 16:00 (w weekend) pod numerem +48 61 656-80-75. Wymazy będą pobierane w formule drive-thru, bez wysiadania z samochodu. Restauracje otwarte. O czym musisz pamiętać? Wideo