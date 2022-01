Pleszew stał się polskim Betlejem. Wyjątkowy koncert kolęd Koła Śpiewackiego "Lutnia"

Koncert kolęd Koła Śpiewackiego "Lutnia"

Koncert Kolęd organizowany przez Koło Śpiewackie ,,Lutnia” im. Józefa Szpunta to już noworoczna tradycja. W 2022 roku koncert odbył się w kościele Matki Boskiej Częstochowskiej w Pleszewie. Wspólne śpiewanie kolęd niesie radość oraz poczucie bliskości i jedności. A kolędowanie Koła Śpiewackiego „Lutnia” im. Józefa Szpunta działającego pod patronatem Fabryki Maszyn Spożywczych „Spomasz” Pleszew to już wieloletnia tradycja i okazja do przedłużenia niepowtarzalnej bożonarodzeniowej atmosfery.

Podczas tegorocznego koncertu zabrzmiały oczywiście te najbardziej tradycyjne kolędy w tym: „Dzisiaj w Betlejem”, „Jezus Malusieńki”, „Lulajże Jezuniu”, czy „Pójdźmy wszyscy do stajenki”, ale i te mniej popularne pastorałki.