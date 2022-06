Pleszew. Sporty walki. Pleszewscy karatecy powalczą na Mistrzostwach Europy w Pradze

Pleszewscy karatecy powalczą na Mistrzostwach Europy w Pradze

W pierwszych dniach czerwca w Łodzi odbyło się zgrupowanie polskiej kadry narodowej karate. Podczas zajęć wręczono powołania sportowcom na Mistrzostwa Europy, które odbędą się w stolicy Czech. W Pradze, w dniach 16-19 czerwca 2022 roku, będą rywalizować kadeci, juniorzy i zawodnicy U21. W gronie szczęśliwców znalazło się troje podopiecznych Bartłomieja Sołtysiaka, czyli reprezentanci Pleszewskiego Klubu Karate.

O spełnienie marzeń i zdobycie medalu jednej z najważniejszych imprez sportowych powalczą:

Julia Grzelak w kumite juniorek (-48 kg),

Magdalena Godlewska w kumite U-21 (-68 kg),

Michał Florczak w kumite U21 (-84 kg).

Magdalena Godlewska ma już w dorobku brązowy medal Mistrzostw Europy. Polka stanęła na podium przed rokiem w fińskim Tampere w kumite U-21, w kategorii wagowej do 61 kg. W pierwszej rundzie pokonała zawodniczkę z Austrii, by w drugiej walce ulec reprezentantce Luksemburga. Kimberly Nelting, która ostatecznie zdobyła złoty medal, "pociągnęła" Polkę do repesaży. Zawodniczka Pleszewskiego Klubu Karate odprawiła kolejno rywalki ze Szwajcarii, Macedonii oraz Belgii i zajęła 3. miejsce.