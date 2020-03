Pleszew. Sport i rekreacja mają znaczenie dla samorządu. Tu wszyscy grają do jednej bramki!

Park Wodny ,,Planty" i Hala Widowiskowo-Sportowa to perły w sportowej koronie Pleszewa

Jak podkreśla burmistrz, największą sportową dumą Pleszewa jest Hala Widowiskowo-Sportowa przy ulicy Krzywoustego, a przede wszystkim Park Wodny „Planty”.

- Od momentu otwarcia (2012 r.) aqua-park odwiedziło milion klientów. Ale najbardziej cieszy fakt, że najmłodsi mieszkańcy uczą się pływać i doskonalą tu swoje pływackie umiejętności. Stworzyliśmy im ku temu warunki w ramach obowiązku szkolnego. Uczniowie korzystają z nauki pływania podczas lekcji wychowania fizycznego. Pozyskujemy corocznie pieniądze w ramach programu „Umiem pływać”, którego odbiorcami są najmłodsi z nauczania początkowego. Nagradzamy karnetami na basen za dobre wyniki w nauce. Świetnie funkcjonują u nas sekcje pływackie, które szkolą ok. 150 dzieci. Ogromny nacisk kładziemy także w Pleszewie na imprezy sportowe o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim. Skierowane są one do różnych grup wiekowych: od przedszkolaków po seniorów, ale i takie, które integrują wszystkich. Zachęcam, by wziąć udział w naszych sportowych przedsięwzięciach. Do zobaczenia na biegowej trasie lub basenowym torze… - zaprasza Arkadiusz Ptak.