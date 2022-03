Pleszew solidarny z Ukrainą. Polska gościnność dziś znaczy dużo więcej. Pleszewianie oferują zakwaterowanie uchodźcom z Ukrainy

Pleszew dla Ukrainy - POMOC to najważniejsza grupa, która powstały na Facebooku, by pomóc. To właśnie od niej w Pleszewie najczęściej zaczyna się udzielanie pomocy uchodźcom z Ukrainy. To tu, ogłoszenia umieszczają osoby jadące na granicę, które oferują transport. To tu pojawiają się komunikaty o kolejnych organizowanych zbiórkach. I to właśnie tu pojawiają się informacje od osób gotowych udostępnić swój dom, mieszkanie, pokój czy łóżko.