Pleszew. Solidarność modliła się za Ojczyznę w 40. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego

Msza święta w kościele farnym, odprawiona w intencji ofiar stanu wojennego i Ojczyzny, była jedynym w naszym mieście akcentem obchodów 40. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego na terenie całej Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, niezgodnie z Konstytucją PRL. W uroczystości uczestniczyli członkowie NSZZ "Solidarność" Ziemi Pleszewskiej oraz członkowie Zarządu NSZZ "Solidarność" Południowej Wielkopolski.

- W miesiącu grudniu w sposób szczególny przewijają się ból i radość, cierpienie i nadzieja. Ból, bo pozostają w naszej pamięci rocznice śmierci naszych braci- robotników, którym odebrano życie w stanie wojennym i całej historii stalinowskich rządów w Polsce. Radość, bo o to duch zbliża się do człowieka. Staje się ubogim dzieckiem w betlejemskim żłóbku, aby umocnić ludzi dobrej woli w walce o dobro, wolność i sprawiedliwość. Nadzieja, że będziemy mogli mimo wszystko pracować dla prawdziwego dobra Ojczyzny, bo nadzieja choć i zdradzona nigdy nie umiera. Te wszystkie troski i radości, My członkowie NSSZ "Solidarność" Ziemi Pleszewskiej wraz Zarządem Regionu Wielkopolska Południowa oraz wszyscy wierni składamy we wspólnej modlitwie na chrystusowym ołtarzu, prosząc przez wstawiennictwo Matki Boskiej Robotników "Solidarności", patrona naszego związku bł. ks. Jerzego Popiełuszki o pomyślność i błogosławieństwo Boga dla najjaśniejszej Ojczyzny - podkreślał Łukasz Janczewski.