Pleszew. Smaczne, kolorowe i szalone zakończenie lata na festynie w Brzeziu

Festyn na pożegnanie lata w Brzeziu

Do Brzezia przybyły tłumy, to za sprawą miejscowego Koła Gospodyń Wiejskich , które zorganizowało festyn rodzinny z wielka pompą. Na placu przy sali wiejskiej, było kolorowo, smacznie i radośnie.

Jak na festyn przystało atrakcje były dla każdego. Nad całością czuwały panie z Koła Gospodyń Wiejskich, które jak zawsze spisały się na medal i poprowadziły imprezę, angażując do zabawy mieszkańców i gości. Były animacje, konkursy, wata cukrowa, malowanie twarzy, balony i mnóstwo pyszności serwowanych przez panie z KGW Brzezie. Kolejka do ich stoiska wydawała się nie mieć końca. I nie ma co się dziwić - karmiły wybornie! Nie zabrakło również sporej dawki humoru, a to za sprawą kabaretu "Byle do przerwy". Podczas festynu chętni mogli zaszczepić się przeciw covid-19 i spisać w Powszechnym Spisie Ludności i Mieszkań 2021.