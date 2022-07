Pleszew. Sinior Family 18th Anniversary. Takie urodziny zapamięta się do końca! Hip-hopowe święto w Zajezdni Kultury

Sinior Family 18th Anniversary

Kilkudziesięciu tancerzy z całej Polski zjechało do Zajezdni Kultury, aby po raz kolejny stoczyć Wielką Pleszewską Bitwę pod szyldem Sinior Family 18th Anniversary, która wytacza tory hip-hopowej improwizacji. To prawdziwa bitwa styli tanecznych: hip-hop, popping, locking składająca się ze wspólnego jam’u i zawodów tanecznych, w których zawodnicy konfrontują swój styl, technikę i energię pod okiem jury. A wszystko to w ramach Pleszew Wąsk. Festiwal, który w tym roku organizowany jest po raz pierwszy!