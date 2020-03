Pleszew. Samorząd straci 14 milionów dotacji?

Zmieniamy Wielkopolskę. Rewitalizacja w nowej odsłonie

Co zyskają gminy, które zdecydują się skorzystać z nowej oferty? To przede wszystkim możliwość udziału w darmowych warsztatach, szkoleniach i wizytach studyjnych – łącznie ponad 16 wydarzeń zaplanowanych do końca sierpnia 2021 roku.