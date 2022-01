Pleszew. Samochodom w centrum mówią stanowcze NIE!

Samochodom w centrum mówią stanowcze NIE!

Przede wszystkim ograniczyć ruch samochodów na rzecz pieszych i rowerzystów. Badania przeprowadzone przez warszawską firmę TansEKo wykazały, że przez pleszewski Rynek, który jest otwarty dla ruchu kołowego, przejeżdża ok. 1200 samochodów na godzinę. To bardzo dużo. Piesi nie są traktowani priorytetowo, a udział rowerów w ruchu to tylko 4%. Ponadto specjaliści uznali, że większość ulic w mieście jest zbyt szeroka, są długie i jednokierunkowe z pasami do postoju równoległego na jezdni, co pozwala na rozwinięcie prędkości przez pojazdy –

Rozwiązaniem byłoby choćby naprzemienne parkowanie pozwalające zakrzywić tor jazdy samochodów i spowolnić ruch – mówią specjaliści z TransEko.

Pod lupę wzięto także parkowanie. Podaż miejsc postojowych w centrum w ciągu dnia była wykorzystana w 83%, co oznacza że jest ich wystarczająco i co cały czas zachęca do korzystania z samochodów. Ale diagnoza to nie tylko złe strony ruchu drogowego w Pleszewie. Badania potwierdzają, że władze Miasta i Gminy Pleszew podjęły działania idące w dobrym kierunku.

