Pleszew. Samochód osobowy zderzył się z motocyklem. Motocyklista z ciężkimi obrażeniami trafił do szpitala

Do wypadku doszło w powiecie jarocińskim na drodze wojewódzkiej Sucha-Dobieszczyzna. Kierująca samochodem osobowym skręcając w lewo do posesji, zderzyła się z jadącym z przeciwnego kierunku motocyklistą.

- Na prostym odcinku drogi doszło do zderzenia motocykla z samochodem osobowym marki Nissan. Kierująca autem osobowym wykonywała manewr skrętu w lewo i zderzyła się z jadącym z przeciwległego kierunku motocyklem. W wyniku zderzenia kierujący motocyklem Suzuki wpadł do przydrożnego rowu. Mężczyzna z poważnymi obrażeniami został zabrany do szpitala – mówi st. asp. Agnieszka Zaworska, oficer prasowy KPP w Jarocinie.

37-letni motocyklista z poważnymi obrażeniami ciała trafił do szpitala w Jarocinie. Kierowcą nissana była 24-letnia mieszkanka powiatu pleszewskiego. Policja zatrzymała kobiecie prawo jazdy.