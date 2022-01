Pleszew. S11. Co dalej z budową drogi S11? Decyzja środowiskowa dla odcinka Kórnik-Ostrów Wielkopolski jeszcze w tym roku!

Realizacja drogi S11 na terenie Wielkopolski okupiona jest wieloma problemami. Głównie chodzi o najbardziej interesujący mieszkańców Pleszew odcinek od Kórnika przez Jarocin do Ostrowa Wielkopolskiego. Przypomnijmy, że wykonawca zamknął działalność, a to pociągnęło za sobą bardzo duże opóźnienia. Przetarg musiał zostać ponownie ogłoszony, a nowy wykonawca wyłoniony – to trwało kolejny rok. Wniosek o decyzję środowiskową dla odcinka Kórnik - Ostrów Wielkopolski ma zostać złożony jeszcze w tym roku.

Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej dla 270 kilometrów trasy S11 przebiegającej przez Wielkopolskę.

- Dla odcinków Szczecinek - Piła, Ujście - Oborniki, Oborniki - Poznań wraz z obwodnicą Obornik oraz Ostrów Wielkopolski - Kępno złożyliśmy wnioski o wydanie decyzji środowiskowej.

Przetargi na wyłonienie prac będzie można ogłosić po ustaleniu przebiegu drogi i zapewnieniu finansowania. -