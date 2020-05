Pleszew. Ruszyła rejestracja na badania w mobilnym punkcie pobrań

Od 25 do 27 maja 2020 r. w godzinach od 10:00 do 19:00 mieszkańcy powiatu pleszewskiego będą mogli poddać się badaniu na obecność zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

Trzeba się zarejestrować!

Konieczna jest wcześniejsza rejestracja telefoniczna, której można dokonać od piątku 22 maja do 26 maja 2020 r. (włącznie) w godzinach od 08:00 do 16:00 (w dni robocze) oraz od 10:00 do 16:00 (w weekend) pod numerem +48 61 656-80-75.

Jakie to będzie wyglądało?

Punkt poboru prób na obecność wirusa SARS-CoV-2 stanie na parkingu Parku Wodnego „Planty” przy ul. Sportowej w Pleszewie. Badanie polegające na pobraniu wymazu odbywać się będzie wyłącznie w samochodzie, którym przyjechała badana osoba. W jednym samochodzie mogą przebywać maksymalnie cztery osoby poddające się badaniu.

Każdy z przebadanych mieszkańców otrzyma dostęp do wyników online, a w przypadku gdyby test dał wynik pozytywny, informację taką otrzyma także Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna (SANEPID) w Pleszewie. Po badaniu każdy pojazd, którym przyjedzie osoba badana zostanie odkażony.