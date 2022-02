Pleszew. Rusza rekrutacja do szkół i przedszkoli w Mieście i Gminie Pleszew

Rekrutacja do przedszkoli 2022

Rekrutacja do przedszkoli co roku zaczyna się z dużym wyprzedzeniem. Nie przegap okresu składania podań i dowiedz się, jakie są obowiązujące wymagania. Co należy wiedzieć o rekrutacji do przedszkoli w 2022 roku? O miejsce w przedszkolu mają prawo się ubiegać dzieci 3-, 4- i 5-letnie. Każdy sześciolatek ma obowiązek odbyć roczne przygotowanie przedszkolne, a na wniosek rodziców może rozpocząć naukę w I klasie szkoły podstawowej.