- Firma budowlana już przejęła plac budowy. Inwestycja ma zakończyć się w październiku - informuje burmistrz Miasta i Gminy Pleszew Arkadiusz Ptak.

Koszt zadania to ok. 4,1 mln zł, z czego 2,3 mln to dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. W przedsięwzięciu będzie partycypował także Powiat Pleszewskim.