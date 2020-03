Pleszew. Rozpoczęły się prace w centrum. Kierowców czekają spore utrudnienia

W ramach zadania zaplanowano rozdzielenie kanalizacji sanitarnej, przebudowa sieci wodociągowej, oraz odtworzenia nawierzchni. Kierowców czeka jednak sporo utrudnień, które mogą utrudnić komunikację znacznie bardziej niż ubiegłoroczne remonty.

- Informujemy, że z uwagi na zakres prac do wykonania podczas budowy wystąpią czasowe wyłączenia z ruchu wymienionych ulic, ponadto mogą wystąpić utrudnienia w ruchu, zarówno dla pieszych jak i dla pojazdów, szczególnie mogą wystąpić utrudnienia w parkowaniu pojazdów przy poszczególnych nieruchomościach, przy dojazdach do poszczególnych nieruchomości. W związku z powyższym prosimy mieszkańców oraz instytucje, firmy zlokalizowane przy ulicach objętych budową, aby do czasu zakończenia budowy okazali wyrozumiałość - czytamy w komunikacie Przedsiębiorstwa Komunalnego.