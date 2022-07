Pleszew. Rozpoczęła się inwestycja warta 4 miliony złotych! Pod ziemią powstanie ogromny zbiornik na deszczówkę

W gminie Pleszew powstaną trzy nowe parkingi. Łącznie na ponad 350 bezpłatnych miejsc postojowych.

– Są to różne lokalizacje, ale każdy z parkingów ma zachęcać mieszkańców do pozostawienia swojego auta i dalszego przemieszczania się komunikacją miejską lub pieszo – mówi Andrzej Jędruszek, zastępca burmistrza.

Budowa pierwszego parkingu pomiędzy ulicą Ogrodową i Targową już się rozpoczęła. Na teren budowy wjechał w czwarte, 21 lipca ciężki sprzęt. Inwestycja dopełni rewitalizację terenów pokolejowych. Będzie tu 201

miejsc parkingowych dla samochodów i miejsca postoju dla rowerów.

- To nie będzie tylko parking, ale miejsce z mnóstwem zieleni i miejscami do chwilowego odpoczynku. Ponadto wzdłuż parkingu aż do ulicy Sienkiewicza powstanie ścieżka rowerowa z deptakiem dla pieszych – tłumaczy Andrzej Jędruszek, zastępca burmistrza MiG Pleszew.