Pleszew. Rośnie zainteresowanie wokół inwestycji u zbiegu ulic Bogusza i Poznańskiej

- Ścieżka nie jest prosta, ale Miasto i Gmina Pleszew już ją wytyczyło w uchwale w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. Do końca października 2023 r. należy złożyć wniosek, na przygotowanych drukach. Wniosek wraz z załącznikami składany jest do Społecznej Komisji Mieszkaniowej działającej przy Burmistrzu Miasta i Gminy Pleszew, za pośrednictwem PTBS. Będzie on rozpatrzony zgodnie z zasadami określonymi w uchwale, to jest Komisja Mieszkaniowa sprawdzi dochód i stan majątkowy wnioskodawcy, a także oceni, czy obecne warunki mieszkaniowe kwalifikują daną rodzinę do ich polepszenia - podkreślają przedstawiciele Pleszewskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego.