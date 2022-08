Pleszew. Rodzinny Piknik na Osiedlu Piastowskim ze śląskimi przebojami w tle

Piknik na Osiedlu Piastowskim ze śląskimi przebojami w tle

Osiedlowe festyny, to imprezy, które pokochali mieszkańcy Pleszew. Organizują je praktycznie wszystkie osiedle. To doskonała okazja do spotkania mieszkańców i ich integracji. Tym razem na piknik postawiło również Osiedle Piastowskie na czele z Adrianem Michalakiem i Konradem Świderskim.

Na najmłodszych mieszkańców czekały oczywiście dmuchańce, wata cukrowa. Starsi mogli skosztować wyśmienitego bigosu, a na zakończenie bawić się przy szlagierach śląskich przebojów. Można było również wspomóc Fundację Bread of Life i wziąć pluszaka za piątaka.