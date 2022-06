Pleszew. Rodzice Hubiego Roszkiewicza przekazali ponad ćwierć miliona złotych na chorego Julka!

Pieniądze zebrane na leczenie synka, po jego śmierci, przekazali innemu dziecku

Walka o każde dziecko to dramat, ból i cierpienie. Rodzicom Hubiego nie udało się tej walki wygrać, choć wszystkimi możliwymi sposobami walczyli jak mogli. Zakończenie zbiórki i rozliczenie z niej to dla nich zamknięcie pewnego bolesnego etap w ich życiu. Ale otworzył się kolejny. W życiu rodziców Julka. To do nich trafią pieniądze. Chłopiec mierzy się z taką samą chorobą co Hubi, a drogi obu rodzin przecięły się na szpitalnym korytarzu...