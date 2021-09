Pleszew. Respireco może pozazdrościć nam świat. Pleszewska firma prawdziwym pionierem. Stropex ze swoim pomysłem wyprzedził świat!

Nie w Chinach, ani w Stanach Zjednoczonych, ani w Niemczech. Tylko w pleszewskiej firmie "Stropex" powstało urządzenie, które może zrewolucjonizować jakość powietrza w obiektach zamkniętych. Respireco to nowa i unikalna technologia wentylacji posiadająca funkcje, które były do tej pory niedostępne i nieosiągalne dla innych systemów wentylacji. Może być zamontowane w każdym budynku czy domu. Respireco pozwala odzyskiwać ciepło lub chłód na poziomie 97%, oczyszcza powietrze ze smogu, wirusów i bakterii, a nawet działa przeciwpożarowo!

Jak najprościej wyjaśnić działanie Respireco?

Urządzenie Respireco składa się minimum dwóch urządzeń, z których jedno pełni rolę nadrzędną. Każda z jednostek cyklicznie, przechodzi z fazynawiewu do wywiewu, które są zawsze równe w czasie i trwają około 60 sekund. Jednostki nadrzędne zawsze pracują w fazie przeciwnej do jednostek podrzędnych. Każda jednostka nadrzędna posiada możliwość płynnego regulowania obrotów wentylatora. Jednostka podrzędna dostosowuje swe obroty do aktualnej wydajności jednostki nadrzędnej.