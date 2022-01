Pleszew. Rekordowy budżet na inwestycje w 2022 r.!

Rekordowy budżet na inwestycje w 2022 r.!

Budżet Miasta i Gminy Pleszew na 2022 r. to ponad 171 mln zł. Największe wydatki bieżące to oczywiście oświata i wychowanie, a także rodzina oraz transport publiczny. Dochody gminy natomiast mają spaść w porównaniu z rokiem 2021 o niecałe 3%. O ile MiG Pleszew – jak i inne samorządy – ma kłopot ze „spięciem” wydatków bieżących, choćby z uwagi na mniejsze dochody z PIT i CIT, to budżet na inwestycje jest rekordowy od lat. To z kolei z uwagi na pozyskane środki zewnętrzne.