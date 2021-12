Pleszew. Radni podwyższyli sobie diety. Sowite podwyżki i zero dyskusji. "Gdzie Państwa przyzwoitość?" - pyta jeden z mieszkańców

Radni podwyższyli sobie diety

Jeszcze przed końcem roku radni postanowili sprawić sobie gwiazdkowe prezenty w postaci podniesienia diet. Na ostatniej sesji właśnie została przegłosowana uchwała dotycząca podwyższenia uposażenia dla członków Rady Miejskiej w Pleszewie. Kiedy przyszło do głosowania nad projektem uchwały żaden z radnych nie zdecydował się na podjęcie dyskusji. Wszyscy obecni na sali jednogłośnie zagłosowali nad podwyżkami swoich diet.

Dotychczas radny otrzymywał 900 złotych. Po wprowadzeniu uchwały na konto wpłynie 1.717,80 złotych. Warunkiem jest oczywiście uczestnictwo w sesjach oraz komisjach. Ale to nie koniec podwyżek. Radny będący członkiem dwóch stałych Komisji zamiast 900 złotych od 1 stycznia będzie otrzymywać uposażenie w wysokości 2.362,04 złotych. Przewodniczący Klubu Radnych otrzymywał 240 złotych. Po podwyżce na jego konto wpłynie teraz 2.576,80 złotych (**). Wzrośnie również dieta wiceprzewodniczących stałych Komisji z 1.320,00 złotych do 2.576,80 złotych. Przewodniczący stałej Komisji będzie mógł liczyć na 2.791,50 złotych (poprzednio było to 1.590,00 złotych).