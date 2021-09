Pleszew. Psi terapeuta. Młodzież wzięła udział w zajęciach z dogoterapii

W zajęciach z dogoterapii pomagały dwie suczki rasy owczarek australijski. Obie należą do międzynarodowej organizacji psów rasowych FCI i obie wielokrotnie brały udział w wystawach oraz zawodach posłuszeństwa. Zwierzęta przeszły również pozytywnie testy PADA potwierdzające ich predyspozycje do pracy w bezpośrednim kontakcie z człowiekiem. To jedyne tego typu testy, które opierają się na metodach naukowych i pomagają sprawdzić, w jaki sposób pies reaguje na różnego rodzaju czynniki np. hałas, płacz i dotyk. Niewiele psów przechodzi tego typu sprawdziany pozytywnie, jednak zakwalifikowane do dogoterapii czworonogi w ten sposób pomagają ludziom w różnym wieku i z różnymi schorzeniami. Praca jest przy tym bezpieczna zarówno dla zwierząt, jak i dla człowieka.

- Spotkanie z psami było wielką atrakcją zarówno dla naszej młodzieży, jak i podopiecznych ŚDS. Sama dogoterapia to przede wszystkim kontakt z psem polegający m.in. na głaskaniu go i przytulaniu. Zwierzę wykonuje również różne zadania na polecenie opiekuna. Takie działania mają przede wszystkim pomóc osobom poddawanym dogoterapii rozluźnić się i w większym stopniu otworzyć się na współpracę z terapeutą. Kontakt z nimi poprawia samopoczucie, zachęca do działania. Zatem nie bez powodu mówi się, że to pies jest najlepszym przyjacielem człowieka - wyjaśnia Joanna Gottowt, opiekun młodzieży biorącej udział w projekcie.