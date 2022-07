Pleszew przeznaczył ponad milion złotych na eko-edukację dla młodszych i starszych mieszkańców Pleszewa

Pleszew przeznaczył ponad milion złotych na eko-edukację!

– Dzięki temu najmłodsi wiedzą, jak wiele pracy trzeba włożyć, by uprawiać warzywa czy owoce. Mają ogromną satysfakcję, kiedy widzą efekty, a co więcej – korzystają z dobrodziejstw ogródka, np. piekąc ciasto z owocami – tłumaczy Izabela Świątek, zastępca burmistrza.

Ponadto trzy miejskie przedszkola dzięki projektowi pielęgnują własne ekologiczne ogródki i szklarnie . Kopią, sadzą, podlewają i już zbierają zbiory, np. truskawki czy rzodkiewki. Wszystko po to, aby wypracować w sobie nawyk dbania o środowisko.

Cały projekt Eko Pleszew to kilka zadań, ale wszystkie skierowane są na edukację ekologiczną mieszkańców. Łącznie na kwotę 1,3 mln zł, z czego 880 tys. to dotacja unijna. Największym z nich jest budowa ekologicznego miasteczka drogowego. Obiekt zasilany jest fotowoltaiką oraz posiada mnóstwo zieleni i roślinności.

Maluchy przeszły także profesjonalne szkolenia z zakresu uprawy roślin. Mają także zajęcia ekologiczne wykorzystując do tego nowe monitory dotykowe zakupione z projektu.

Pleszew. Eko-edukacja dla starszych i dorosłych

Z projektu skorzystały także starsze dzieci. Wszystkie szkoły podstawowe prowadzone przez MiG Pleszew mają nowe pracownie ekologiczne z wyposażeniem – sprzętem do badania czystości powietrza, recyklingu czy filtracji wody i badania gleby. Wszystko to wykorzystują podczas warsztatów i lekcji pokazowych. Każda szkoła zyskała także dzięki projektowi nowe monitory dotykowe do zajęć.

A co dla dorosłych? To wspomniane wcześniej miasteczko drogowe, bo i tam odbywają się zajęcia dla dorosłych, zwłaszcza dla seniorów, którym warto przypomnieć zasady ruchu drogowego, zwłaszcza, że w mieście pojawiły się nowe ścieżki rowerowe. Dorośli wzięli też udział w warsztatach ekologicznych dotyczących segregacji odpadów.